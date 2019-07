«Troisi poeta Massimo» il 17 luglio al Maschio Angioino di Napoli, scritto e diretto dal nipote dell'attore

Un appuntamento da non perdere quello di mercoledì 17 luglio alle 21 al Maschio Angioino di Napoli. Nel cortile del castello andrà in scena il progetto teatrale

Troisi poeta Massimo

, scritto e diretto da Stefano Veneruso, nipote dell'indimenticato attore partenopeo, interpretato da Matteo Nicoletta. L'attore romano è il protagonista di un viaggio nei ricordi che si fa vita attraverso musica e immagini per omaggiare, nella sua città natale, uno dei più grandi talenti comici italiani di tutti i tempi, a 25 anni dalla sua scomparsa. Con la sua timida ironia fa entrare il pubblico nell'universo di uno dei più grandi esponenti del cinema italiano accompagnato da cantanti e musicisti: Alessandra Guidotti (voce), Alessandra Tumolillo (voce e chitarra), Stefano Napoli (contrabbasso) e Matteo Cona (chitarra), che eseguiranno brani di Pino Daniele e alcuni inediti di Troisi.



Matteo Nicoletta porta in scena una parte più intima e meno conosciuta di Troisi uomo e artista, in un susseguirsi di poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici. Si parla di famiglia, di amore, di Napoli, del suo ultimo successo cinematografico. Una ricostruzione della carriera attraverso, i suoi testi memorabili, i suoi motti, le sue espressioni e la sua poetica.

Sabato 13 Luglio 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 15:32

