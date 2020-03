​Monica Sarnelli: chiacchiere dal sofà e consigli «anti noia»: #IoRestoACasa

#IoRestoACasa ovvero #casadolcecasa #aprireilcassetto #isegretidellacasa #acasaposso e i tanti hashtag che in questi giorni di Coronavisrus stiamo imparando a masticare.

Siamo tutti a casa: con la stessa necessità di restare e rispettare, di comunicare e vivere l’attesa.

In questo appuntamento contattiamo alcuni amici popolari e super social, artisti o professionisti conosciuti, ma in questi giorni dinamici dell’home-experience o cultori del divano, conciliati come ognuno di noi tra le mura domestiche: con o senza conviventi, con o senza smart work, con o senza Fido.

Ecco il secondo incontro: al telefono con un’artista di razza, Monica Sarnelli, voce e figlia di Napoli, amata da tanto pubblico non solo partenopeo e molto dagli altri artisti e musicisti nostrani.

Dai tempi di “Ritmi Urbani” con Dario Andreano e “Un posto al sole” è stata conosciuta e apprezzata da tutti e dovunque: teatri, piccolo schermo, club e piazze sono tutt’oggi il suo habitat più consono e naturale.

Ma ci incuriosisce sapere come in questi giorni di “casismo” (per dirla col Fiorello nazionale) la Sarnelli scandisce il trascorrere delle ore.



Sì, in questo periodo il mio hashtag è #coronavirustannaaccirere e per non pensare al momento mesto e buio che stiamo vivendo, oltre a postare live-video sui social ogni giorno alle 18.00 mentre canto la positività e l’ottimismo …“Un posto al sole”, “Io ce credo”, “Chesta sera” o “Mentecuore”, riscopro un nuovo rapporto con mio figlio, che oltretutto è il mio instant-videomaker!Bhè, intanto sono una profonda cultrice di tutta la discografia del grandissimo Pino e come tutti i figli del Vesuvio oggi rivolgo a lui più di un pensiero: così ho dato appuntamento ai miei amici follower questa sera alle 19.00 in diretta facebook dal mio divano per un medley dei suoi più bei brani voce e chitarra.Bhè, come tanti alla mattina sto provando a fare un po’ di sport o moto in salotto e in terrazza così non perdo la mia positività. Poi cucino ottimi manicaretti e guardo film o serie perse su Netflix e Sky. Ma la cosa in assoluto più gratificante è poter finalmente trascorrere del tempo con mio figlio, condividere, parlare e riscoprirci.Chatto con piacere o chiamo al telefono le mie amiche: quelle che frequento più spesso, ma anche chi non incontravo da tempo! E’ proprio una sorprendente esigenza…Certo, con la mia dirimpettaia: mai fatto prima! Ci scambiamo ricette speciali e commenti sulle news. Grazie alla bella iniziativa del grande tabaccaio qui a via Chiaia, ostentiamo il tricolore fuori a tutti i balconi del palazzo! Ha regalato una bandiera a ognuno di noi: bravo!Non ho ancora partecipato ad un flashmob, ma conto di farlo oggi stesso!Intanto, mi sono ripromessa di cantare presto 'O surdato 'nnammurato proprio affacciata al balcone: stay tuned!Aggiugerei anche scrivere, inventare, fantasticare… è la cosa che riesce benissimo proprio tra quattro mura e soprattutto in momenti “in salita” come questo!Sì, ogni tanto mi annoio, ma anche la noia può essere piacevole e costruttiva, in quanto mi porta a pensare e riflettere sulle tante cose che vorrei e vorrò fare!Il mio suggerimento è di approfittare per annullare da ora ogni freno inibitore e cantare affacciati al balcone anche in futuro, in ogni momento della vita, senza sentirsi imbarazzati o giudicati! Da bambina ero sempre al balcone, il mio primo palcoscenico: cantavo e ballavo, avendo già il mio pubblico di "affezionati"!