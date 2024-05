Napoli, al Teatro Bolivar spettacolo Gianluca Iacono “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)”

Oggi è una giornata no per Gianluca, è stanco della sua voce. È stanco d'essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. Sarà mica questa la vita di un doppiatore? “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)” è il titolo dello spettacolo di Gianluca Iacono, il celebre doppiatore italiano che ha dato la voce a Vegeta in Dragon Ball, oltre a personaggi iconici come Gordon Ramsay in Hell’s Kitchen e Marshall Eriksen in How I met your mother.

Al teatro Bolivar, venerdì 17 maggio alle ore 21, andrà in scena una commedia basata su un dialogo interattivo e divertente di Iacono con i personaggi da lui doppiati, ma anche con sé stesso, entrando con intelligenza e ironia nel profondo del ruolo del doppiatore e della sua voce prestata a terzi.

Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi? Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo... la sua vita. E per porre fine a tutto questo sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Gianluca Iacono e FREKT, con la regia di Nicola Nocella.