Napoli: al Teatro Elicantropo arriva “Tender Napalm” di Philip Ridley

Da giovedì 20 aprile 2023 alle 21.00, con repliche fino a domenica 23, al Teatro Elicantropo di Napoli andrà in scena Tender Napalm di Philip Ridley, nell’adattamento e la regia di Simona De Sarno. Presentato da Van Verso altre narrazioni con il patrocinio di fondazione Inda di Siracusa e accademia d’Arte del dramma antico di Siracusa, l’allestimento, con la traduzione di Laura Leonessa, vede interpreti in scena Federica Cinque e Alessandro Mannini.

Tender Napalm esplora una realtà dal forte impatto emotivo mescolata a immaginari di sesso, violenza e fede, dove il vissuto dei personaggi s’intreccia con le loro difficoltà, ma anche con la loro costante necessità di conoscere e conoscersi. È un testo esplosivo e brutale che, attraverso un linguaggio fortemente poetico, ripercorre il rapporto di un uomo e una donna, la cui loro storia viene ricostruita nel corso del dramma attraverso la loro memoria e la loro immaginazione.

«L’urgenza di mettere in scena un testo così complesso e stratificato - sottolinea Simona De Sarno - nasce dalla necessità di confrontarsi con un linguaggio estremamente poetico e brutale, che scava nel rapporto di una giovane coppia privata di qualunque speranza, dopo la morte della loro figlia. Avere dei sogni e delle speranze, credere in qualcosa e scegliere di investirci fino in fondo, in un momento storico così complesso, è molto spesso avvilente».