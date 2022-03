Teatro San Carlo di Napoli, ecco la rassegna artistica «Farmacopee»

Lunedì 11 Aprile al Foyer del Teatro San Carlo andrà in «scena» il finissage dalla rassegna artistica Farmacopee. Una mostra-evento che ripercorrerà le tappe delle sei bi-personali alternatesi dallo scorso settembre ad oggi presso la Farmacia Dei Golfi in Piazzetta Duca D’Aosta. Dodici in totale gli autori che hanno aderito al progetto Farmacopee chiamati a lavorare ex-novo ad un’opera inedita che ha dato vita ad un’originale collezione, di Raccolte Metafantafisiche.

APPROFONDIMENTI GLI SPETTACOLI Teatro San Carlo, a Napoli «Le arie da concerto di... IL PROGETTO Officine San Carlo, a Vigliena parte «La fabbrica urbana della... L'INTERVISTA Napoli, l'étoile dell'Opera ucraina al San Carlo:...

Da Pietro Lista e Rosa Cuccurullo, a Vittorio Vanacore e Rosanna Iossa (nella duplice veste di artista e direttrice artistica dell’iniziativa) proseguendo poi con Antonella Pagnotta e Gaetano Di Riso, Angelo Maisto e Fiormario Cilvini, Felix Policastro ed Enzo Palumbo, e infine Luigi Grossi con Gianroberto Iorio. Un ciclo di mostre che hanno catturato l’attenzione dei passanti in uno spazio alternativo e assolutamente diverso dai luoghi convenzionalmente deputati alla fruizione di opere d’ arte contemporanea. Farmacopee è nata facendo appello alla sensibilità artistica e al gusto estetico come terapia.

La rassegna, ideata e sostenuta dalla Famiglia Di Martino, titolare del gruppo di Farmacie dei Golfi, ha promosso un modello di benessere e di rigenerazione attraverso l’Arte, considerata alla stregua di un farmaco dell’anima. Da qui il progetto di utilizzare per l’intero autunno e inverno lo spazio della farmacia, in particolare le sue vetrine, per esporre i lavori di autori campani ed avviare un processo di sensibilizzazione socio-culturale , oltre che artistico. Durante il finissage , che inizierà alle ore 18, nei monumentali spazi del Real Teatro San Carlo, verrà presentato il catalogo , edito da Gutenberg, con i testi critici di Marcello Francolini. Interverranno: l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, nonché Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Vincenzo Santagada; il Presidente del Gruppo Farmacie dei Golfi, Nicola Di Martino; la Prof.ssa Margherita Romano; il Direttore Editoriale di Gutenberg Edizioni, Carmine Vitale; il curatore e storico dell’arte Marcello Francolini; lo Chef Stefano Polato. La serata si concluderà con una degustazione curata da un’innovativa start-up DeaMadre lab, specializzata in un’idea di alimentazione legata al benessere, alla prevenzione e alla cura della persona.