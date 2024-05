Banca Etica festeggia i suoi primi 25 anni al Teatro delle Palme offrendo un evento gratuito alla città, per celebrare un quarto di secolo della prima e unica banca italiana dedita esclusivamente alla finanza etica. In una serata condotta dalla giornalista Natascha Lusenti, e col corollario dei racconti delle persone di Banca Etica, spazio al monologo coinvolgente del noto attore Stefano Massini sulla finanza, e alla musica di Roberto Colella, giovane autore e leader del gruppo La Maschera, compositore e polistrumentista di spicco nella scena partenopea.

A Napoli, dove nel 2009 è stata aperta la filiale di Banca Etica al Centro Direzionale (isola G7, interni 3/4/5), l’appuntamento è per il 17 maggio alle ore 21 per una serata di spettacolo con musica e parole. L’evento viene organizzato con il patrocinio dell’amministrazione del Comune di Napoli, quale segno di una vicinanza della città che il sindaco Gaetano Manfredi verrà a rappresentare attraverso un suo saluto iniziale.

In una città straordinaria, dove operano molte realtà finanziate da Banca Etica, la cittadinanza è invitata dunque a godersi un concerto-evento al Teatro delle Palme, ovvero in un presidio di aggregazione e di cultura prezioso, che resiste nel quartiere all’interno di una perla di architettura degli anni ‘20. Il pubblico che si sia registrato online verrà condotto in un percorso unico, tra divertimento e conoscenza, dalla giornalista Natascha Lusenti (già autrice e conduttrice di numerosi programmi televisivi e radiofonici di rilievo), e potrà ascoltare un monologo sulla finanza dell'attore Stefano Massini (autore di libri e unico in Italia ad aver ricevuto un Tony Award) e le note di Roberto Colella (cantautore, frontman della band partenopea La Maschera e scrittore di un’opera originale sulla Napoli antifascista del 1943).

Sul palco si alterneranno anche le testimonianze di realtà dell'economia sociale di Napoli socie di Banca Etica, come Rithema (startup campana considerata tra le 100 europee più interessanti per la transizione ecologica) e L’uomo e il legno (cooperativa che realizza progetti di inclusione per soggetti fragili e svantaggiati: minori, stranieri, rom, detenuti, ex detenuti). Non mancherà infine la voce delle persone di Banca Etica, che da anni si impegnano nel favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Banca Etica, del resto, ha scelto Napoli, e in particolare Scampia, anche per celebrare - il giorno successivo al concerto - l’assemblea annuale delle persone socie in un altro luogo di grande significato, nel Complesso Scampia dell’Università Federico II: l’ateneo è infatti un pilastro delle prospettive di crescita locale e nazionale e merita di essere valorizzato.