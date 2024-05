Napoli, la compagnia itinerante «Bus Theatre» a Piazza del Gesù: in scena con Grand Cabaret

Uno spettacolo teatrale e musicale unito a una performance di nuovo circo: ecco ciò che è andato in scena ieri sera in piazza del Gesù Nuovo a Napoli grazie a Bus Theater – Teatro Viaggiante, una crew itinerante di attori napoletani che si esibisce su un bus modificato per portare la cultura e l’arte in qualsiasi luogo.

Grazie a un mix di linguaggi scenici che mescola il teatro al circo contemporaneo e al burlesque, i performer e gli attori hanno dato vita a uno spettacolo all’aperto da sogno che ha fatto divertire ed emozionare tutti i presenti in una modalità assolutamente bizzarra e autentica e grazie allo speciale teatro mobile strutturato come un grande open stage su tre livelli unico nel suo genere.

Dopo essere diventata una vera e propria tendenza internazionale che ha conquistato i cuori di spettatori da New York a Sydney, questa specialità teatrale ha fatto tappa nel capoluogo campano illuminando la serata con lo spettacolo “Grand Cabaret”, un evento unico nel suo genere che ha appassionato le centinaia di persone presenti per l’occasione.

«È stato davvero emozionante esibirsi nella nostra città davanti a così tanto pubblico. Ringraziamo Hendrick’s per la grande opportunità, speriamo di aver ripagato la loro fiducia con momenti di allegria e felicità» affermano Ilaria Cecere e Alessio Ferrara, fondatori del progetto Bus Theater-Teatro Viaggiante insieme a Roberta Ferraro. Questa iniziativa è stata, infatti, promossa da Hendrick’s in occasione del lancio del nuovo Gin Hendrick’s Grand Cabaret, un’edizione speciale del classico gin con distintive note dolci e fruttate.

«Siamo davvero contenti di essere riusciti ad organizzare questa splendida serata insieme a Bus Theater – Teatro Viaggiante, un gruppo di professionisti con cui è stato un piacere collaborare – sottolinea Solomiya, Brand Ambassador Italia di Hendrick’s – La loro arte è qualcosa di unico, sono riusciti a farci emozionare e divertire, ma anche pensare e meditare su alcuni temi molto sensibili. Noi di Hendrick’s siamo sempre attivi nel sostegno delle più interessanti forme d’arte moderne e di chi vive il lavoro e la quotidianità con originalità, creatività e fantasia: questo sono, infatti, i fattori che anche noi cerchiamo di trasmettere con i nostri prodotti e che abbiamo rivisto in particolare nello spettacolo in piazza del Gesù Nuovo. Inoltre, abbiamo deciso di completare il quadro con uno speciale drink studiato per l’occasione: il nostro Hendrick’s Grand Cabaret & Tonic, un cocktail dalle sfumature inaspettate che farà innamorare sorso dopo sorso».

Grand Cabaret è un nuovo gin in edizione limitata per sognatori, artisti e spiriti liberi che s’ispira a una storica bevanda a base di frutta a nocciolo in voga a Parigi all'inizio del XX secolo. Impregnato di esuberanza e di poesia, Grand Cabaret vanta un ricco insieme di sapori sgargianti che seducono i sensi dal primo sorso. Un connubio di sapori di frutta della famiglia delle drupacee seduce con un'ondata di freschezza, completata da dolci erbe aromatiche e da un finale deliziosamente morbido.