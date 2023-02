Napoli, un Carnevale al teatro dei Piccoli con spettacoli e concerti sabato 18 e domenica 19 febbraio

Spettacoli di Carnevale, per bambini e famiglie, al Teatro dei Piccoli di Napoli dove sabato 18 (alle ore 11) e domenica 19 febbraio 2023 (alle ore 10 e alle ore 11) sono in programma due appuntamenti, rispettivamente, di teatro e di musica.

Si comincia sabato 18 con «Pulcinella mon amour» lo spettacolo di Carnevale prodotto dal Teatro Bertolt Brecht di Formia, scritto e diretto da Maurizio Stammati che ne è anche interprete insieme a Pompeo Perrone, Chiara Ruggeri, Chiara Di Macco, Dilva Foddai. In scena, tra frizzi e lazzi, i sogni e gli incubi del nostro Pulcinella Cetrulo di Acerra. «Strutturato come un gran carnevale di maschere e tamburi, coriandoli e bandiere - spiega Maurizio Stammati - lo spettacolo propone ai piccoli spettatori l’arte difficile del sopravvivere di Pulcinella, maschera dai mille volti sempre in fuga da qualcuno, sempre in cerca di qualcosa». Nel mettere in scena le divertenti avventure della gloriosa maschera partenopea, l’autore rielabora ed adatta per il teatro musicale, i testi e i canovacci tradizionali tipici del repertorio delle antiche guarattelle napoletane.

La festa al Teatro dei Piccoli continua domenica 19 (doppio spettacolo alle ore 10 e alle ore 11) con il Sonora Chamber Ensemble ne «Il Concerto di Carnevale», proposto da Progetto Sonora. Un appuntamento speciale per festeggiare insieme ai più piccoli quella che è proverbialmente considerata la festa dell’allegria. Tutti in maschera - musicisti, animatori e pubblico – saranno invitati a prendere parte ad un divertente e coinvolgente viaggio musicale tra i balli e le danze di tutto il mondo. In sala, dopo l’accoglienza delle mascherine nel Foyer del Teatro, ai piccoli spettatori verranno insegnate alcune semplici coreografie così da poter partecipare attivamente allo spettacolo e all’ampio caleidoscopio di musiche festose di tanti Paesi che culminerà, concludendosi, con una ritmata Tarantella tradizionale.

«Come ogni nostro concerto per l’infanzia – sottolinea Eugenio Ottieri, direttore artistico di Progetto Sonora - anche questo di Carnevale sarà interattivo sia per i bimbi che per i loro accompagnatori, articolato in piccole sezioni di laboratorio musicale che si alternano alle proposte musicali di ascolto e danza, ovviamente assecondando capacità e tempi di attenzione del giovane pubblico presente». Due appuntamenti che rientrano nella stagione di teatro, musica e danza dedicata ai ragazzi, ideata e curata da I Teatrini, Progetto Sonora e Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, e programmata nella storica struttura della Mostra d’Oltremare.