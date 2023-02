Napoli, a Galleria Toledo in scena la compagnia trentina ariaTeatro con «Bye Bye Blackbird»

In scena al teatro stabile d'innovazione Galleria Toledo di Napoli la compagnia trentina ariaTeatro, con «Bye Bye Blackbird».

Lo spettacolo, riadattato dal celebre romanzo di Manuel Puig «Il Bacio della Donna Ragno» a cura della regista Chiara Benedetti, si terrà in tripla replica venerdì 3 e sabato 4 febbraio alle 20:30 e domenica 5 febbraio alle 18.

Sul palco gli attori Denis Fontanari e Christian Renzicchi, nei panni di due personaggi, in prima lettura incompatibili tra loro, costretti a convivere nella cella di una prigione. Il primo è il leader di un movimento politico dissidente, fedele alla causa sovversiva, tenuto sotto controllo e ricattato dalle forze governative; il secondo è un inguaribile romantico, un omosessuale che sogna le luci dei riflettori e la vita delle star, incarcerato per corruzione di minori. Per sopravvivere alla reclusione forzata e alla violenza psicologica del carcere, l’unico rimedio è rifugiarsi su un piano irreale, che scavalchi i muri e che permetta di riconoscersi. Il mondo dell'uno s'inabissa in quello dell'altro, nell'evasione comune delle visioni e dei sogni che prendono forma nelle notti di reclusione. I mondi agli antipodi si avvicinano, a volte con sorprendente tenerezza. Quel filo che intreccia le vite e che si crea quando si abbattono i muri tra i due, se da un lato li coinvolge in un’inaspettata reciproca affettività, dall’altra li imbriglia inconsapevolmente nella rete di un potere spietato.

Il lavoro, che parte dall'esperienza della dittatura argentina vissuta in prima persona da M. Puig, si articola divenendo una riflessione universale sul rapporto tra due esseri umani costretti a condividere lo spazio di una cella. Il clima di repressione militare e culturale che dipinge le pareti interne del carcere, e che dilaga appena fuori dal carcere stesso, costringe i due protagonisti a chiudersi nello speciale rapporto di amicizia, e forse di amore, che li unisce durante la prigionia. Ancora una volta il lavoro dell'attore ha l'intento di indagare l'intimità e come essa riecheggia davanti al pubblico quando le maschere vengono meno, quando si abbattono le paure dell'alterità. Come risuona l'eco di una vicinanza inconsueta tra due esseri umani, che nella solitudine dell'isolamento si concedono di mettere a nudo una parte di sé davanti all'altro?

Bye Bye Blackbird è un percorso che conduce all'abbattimento di ogni etichetta, uomo, detenuto, omosessuale, per salvarne una sola: essere umano.

Bye Bye Blackbird | Venerdì 3 e sabato 4 febbraio ore 20.30 e domenica 5 febbraio ore 18.00 – Galleria Toledo. Regia e adattamento Chiara Benedetti, con Denis Fontanari e Christian Renzicchi; luci Iacopo Candela e Federica Rigon; effetti audio Marco Sirio Pivetti; produzione ariaTeatro.