“La leggenda del mare” raccontata da Sebastiano Somma

Da Di Giacomo a Omero, da Galdieri a Garcia Lorca sino a Eduardo de Filippo. “La leggenda del mare. Da Omero ai migranti” è lo spettacolo in scena ancora oggi (ultima replica) alle 19 presso il Museo Darwin Dohrn (Villa Comunale).

Sebastiano Somma, insieme a Franco Castiglia, Nadia Pepe, Salvatore Bottino, Giusi Lo Sapio, Francesca Masucci, Tina Pugliese, Pino Tafuto, Antonio Troncone, Enzo Vorraro, compiranno un viaggio tra le poesie e le melodie che celebrano il mare.

Come il fluttuare delle onde, le parole e la musica vanno e vengono in un incessante movimento per un concerto-spettacolo a cura di Flock Produzioni, con Associazione Gli Armonici. Elaborazioni musicali di Pino Tafuto e Enzo Vorraro, ricerche e coordinamento Franco Cutolo, organizzazione generale di Rosaria Troncone. Lo spettacolo rientra negli appuntamenti del Maggio dei Monumenti 2024 - Le acque di Napoli, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli.