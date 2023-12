Napoli, Lo spettacolo RiLOVuzione di Cristina Donadio a bordo di Msc Fantasia

Andrà in scena mercoledì 20 dicembre alle ore 14:30 a Napoli, a bordo di Msc Fantasia, lo spettacolo «RiLOVuzione», la rivoluzione delle donne attraverso le parole d’amore - con Cristina Donadio.

La performance chiuderà gli appuntamenti del 2023 con il teatro e la musica offerti alla cittadinanza dalla Compagnia che quest’anno ha realizzato a bordo delle sue navi ben 6 spettacoli con attori, musicisti e scrittori molto apprezzati dal pubblico partenopeo. Con il ciclo «Mare d’incontri» Msc intende infatti avvicinare le sue navi alle città e ai porti d’attracco coinvolgendo le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali.

Cristina Donadio porta in scena una performance in cui racconterà insieme ad altre giovani attrici le storie di donne che hanno cambiato il mondo. Ad accompagnarla in questo viaggio artistico ci sarà alla chitarra il maestro Giandomenico Anellino insieme ad altri musicisti.

L’artista napoletana, volto noto della serie tv Gomorra, ha lavorato al cinema, in teatro e in tv collaborando con alcuni tra i registi e gli autori più importanti della scena culturale italiana.

«Da quest’anno abbiamo inaugurato con grande successo di pubblico questi appuntamenti che vogliono offrire ai cittadini partenopei teatro, musica, comicità, in uno scenario suggestivo e inedito. Msc Fantasia diventa un vero palcoscenico affacciato sul porto di Napoli e concludiamo il 2023 con una performance dedicata alle donne in un momento in cui è proprio necessario fare, come dice il titolo dello spettacolo, una riLOVuzione»- ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere.

Msc Fantasia, moderna ed elegante nave della giovane flotta di Msc Crociere. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, Msc Fantasia è in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri. Progettata per soddisfare le esigenze di una gamma variegata di ospiti, in particolare delle famiglie, la nave vanta un’ampia scelta di strutture sportive e di intrattenimento tra cui campi da tennis e da basket, mini-golf, pista da jogging, palestra, aquapark, simulatore di Formula 1 e cinema 4D. La proposta gastronomica mediterranea e internazionale consente di gustare piatti gourmet all’interno di un equilibrato mix di ristoranti formali e casual, oltre a un buffet sempre aperto. Chi è alla ricerca di relax e benessere, trova a bordo della nave anche una grande spa con una vasta gamma di trattamenti. Infine, per i viaggiatori più esigenti c’è l’Msc Yacht Club, un’area della nave che accoglie un numero limitato di suite e permette di trascorrere momenti di tranquillità e privacy oltre ad avere a disposizione tutte le aree dedicate all’intrattenimento e al divertimento di cui Msc Fantasia è dotata.