Ha preso il via con i primi incontri D-Madre, Ri-belle, progetto della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e dell’Associazione f.pl. femminile plurale, realizzato nell’ambito di D-Madre in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania e Sviluppo Campania.

Il gruppo delle partecipanti, selezionate da una call aperta, è composto da 25 donne di età compresa tra i 29 e i 66 anni, provenienti da differenti zone e quartieri di Napoli: Forcella, Secondigliano, Poggioreale, Borgo Sant’Antonio, Mercato, Porto, Avvocata, Fuorigrotta, Arenaccia.

Un progetto tutto al femminile che, dopo due mesi di laboratorio gratuito, si concluderà con una performance teatrale site-specifico, con la regia di Marina Rippa, appositamente concepita per il museo. Una nuova produzione che debutterà al Madre il 25 novembre 2020, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

