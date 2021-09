Isabella Ferrari a Napoli: tutto esaurito al Maschio Angioino per «Fedra»

La rassegna teatrale e musicale «Ritmi di sole, di mare, di viaggio e di Sud» continua al Maschio Angioino con lo spettacolo «Fedra» di Isabella Ferrari, previsto per domenica 12 settembre alle ore 21.



Isabella Ferrari dà voce alla passione impossibile di Fedra per Ippolito, figlio del suo sposo, l’ateniese Teseo. A lungo internato nei «campi di rieducazione nazionali» a causa del suo manifesto marxismo, decisamente poco gradito nel dopoguerra greco, tra la guerra civile e la dittatura dei colonnelli, Ghiannis Ritsos, attraverso una lingua piana, diretta, usa le maschere dell’antica Grecia per parlare di democrazia, per far emergere le crisi sociali e quelle individuali, e infine per portare alla luce i sottili contrasti che disorientano e al tempo stesso fanno percepire con immediatezza tutto il dolore di una vita di opposizione al regime.

APPROFONDIMENTI MUSICA Suoni in Certosa! torna al Vomero: Dissonanzen suona Barocco LA CERIMONIA Premio Concetta Barra, ecco i premiati dell'edizione 2021 VIDEO Toni Servillo parla del film "Qui rido io":...

La Ferrari interpreterà un monologo di grande intensità, il quale sarà impreziosito dalle note del violino di Georgia Privitera.