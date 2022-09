Napoli, Teatro dei Piccoli: quattro appuntamenti «Open Air» con i racconti in musica di Progetto Sonora

Quattro appuntamenti, tra musica e teatro, per bambini di ogni età sono in programma, sabato 24 e domenica 25 settembre, ad Open air Autunno 2022 nella pineta del Teatro dei Piccoli di Napoli. La rassegna è organizzata, nell’ambito del progetto «Campania è» promosso da Agis e Regione Campania, da «Le Nuvole/Casa del Contemporaneo», «I Teatrini» e «Progetto Sonora», compagnie residenti del Teatro dei Piccoli, realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare. Nel parco di pini marittimi attiguo al teatro sabato 24 «Progetto Sonora» propone un allestimento che unisce, per i piccoli dai 3 anni in su, due celebri favole musicali: «La storia dell’elefantino Babar» e «Pierino e il lupo». Le avventure di Babar rese indimenticabili dalla musica di Francis Poulenc e quelle dell’altrettanto celebre Pierino di Sergei Prokofiev vengono proposte, in sequenza, nella originale versione di Adria Mortari, protagonista in scena con l’attrice Rossella Massari e con i pianisti Salvatore Biancardi e Gennaro Musella. Nel pomeriggio di sabato, alle ore 17, la Coop. Il tappeto di Iqbal presenta «Provaci ancora Poldo», uno spettacolo di clown e giocoleria, acrobatica con Giovanni Savino, Michelangelo Ravone, Ciro Grimaldi, Antonio Bosso e con gli adolescenti di Barra. Uno spettacolo che offre divertimento e spunti di riflessione, come nello stile di questa importante formazione, su temi di attualità, evidenziando vizi e malversazioni che, a più livelli, inquinano il nostro tessuto sociale.

Lo spettacolo è preceduto da un laboratorio sul tema, con inizio alle 16, compreso nel biglietto d’ingresso. domenica 25 doppio appuntamento, alle ore 11.30 e alle 17, con «Papero Alfredo» uno spettacolo d’attore e pupazzi presentato da Atgtp/ Associazione Teatro Giovani - Teatro Pirata di Jesi, con Simone Guerro per la regia di Daria Paoletta. «E’ la storia di Papero Alfredo – si legge in una nota – un burattino piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. Il burattinaio Bruce ha scelto per lui il ruolo di pirata, ma al papero piacciono la musica rap e il free style, le challenge, le dirette video e così, ostinatamente, rifiuta fermamente di andare in scena». Anche queste recite sono precedute da un laboratorio che inizia un’ora prima dello spettacolo. In caso di maltempo gli spettacoli ed i laboratori saranno spostati all'interno del teatro. La prenotazione è obbligatoria a 3270795871 o 3333542754 e info@teatrodeipiccoli.it. Il biglietto costa 8 euro (unico spettacolo + laboratorio) con possibilità di card a 5 o 10 ingressi.