Napoli, grande successo per il «Peppy Night»: verso la serata speciale al Palapartenope

Grande successo per la terza edizione del «Peppy Night Zero Limits», il programma televisivo condotto da Peppe Iodice e trasmesso in diretta dal palcoscenico del teatro Troisi ogni lunedì nel prime time di Canale 21, alle ore 20.50. Ieri sera, lunedì 20 Febbraio, in onda l'ultima delle 12 puntate, con la partecipazione di Gigi D'Alessio. Il format nato da un'idea di Pino Oliva, patron del teatro Troisi, che è anche il produttore con la Malfi Music di Claudio Malfi e Canale 21, nella serata di ieri ha totalizzato 250mila contatti e oltre 43mila di ascolto medio, raggiungendo in media, nel corso di tutta la terza edizione, 200 mila contatti a puntata. Sul palco del Teatro Troisi si sono alternati ogni settimana artisti di rilievo nazionale. Sull'onda dell'entusiamo e della forte richiesta da parte del pubblico, il Peppy Night Zero Limits tornerà con una serata speciale venerdì 10 Marzo al Palapartenope. Anche per questo evento si va verso il sold out.

L’ affetto del pubblico premia Peppe Iodice e tutto il cast composto da Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini; dagli autori Marco Critelli, Vincenzo Comunale e Francesco Burzo. La regia televisiva, sin dalla prima edizione, è di Stefano Traditi. Lo sponsoring è a cura di Kimedia. Il Peppy night ha anticipato anche il successo dello spettacolo teatrale «Io so' Pepp», che Iodice porta in giro nei teatri campani registrando il sold out, e della festa di Piazza del Plebiscito in occasione del Capodanno 2023 con Iodice e un cast d' eccezione. L'esordio del Peppy Night, in diretta su Canale 21, nel Capodanno del 2021, nel lockdown imposto dalla pandemia, in un teatro vuoto e sul palco Peppe Iodice, Francesco Mastandrea e tutto il cast. Poi pian piano, la riapertura, la presenza del pubblico in teatro fino allo spettacolo del Palapartenope con il tutto esaurito.