Napoli, al Punk Tank Café torna l'incontro che unisce lettori e poeti

Mercoledì 15 febbraio 2023 dalle 19:00 il Punk Tank Café ospita «Valvola» in versione itinerante a cadenza mensile. Poeti, scrittori, sceneggiatori e cantautori sono i benvenuti per prenotare i loro minuti sul palco e leggere pezzi propri o altrui, inframmezzandosi con una maglia sonora creata apposta per l’occasione: ingresso libero, inizio prenotazioni ore 18:30, inizio reading ore 19:00 puntuali. La prima data itinerante di «Valvola», atterrata il 26 gennaio 2023 al Mamamu, ha riempito inaspettatamente il primo palco che l'ha ospitata con 22 lettori tra poeti, performer difficili da incasellare in una categoria letteraria, narratori di fiction, cantautori e sceneggiatori. Tre ore di letture e musica non stop.

«Valvola» è un appuntamento mensile: un microfono aperto dove l’incontro tra sé e l’altro può prendere vita e avere espressione. Nato nel 2021 e transitato all'Ex Asilo Filangieri (Napoli), dal 2023 prende vita soltanto in forma itinerante: per mischiare e travasare i partecipanti, i luoghi, gli spazi pubblici e i quartieri dove fa casa. Nessuna regola: unici ingredienti la presenza e la voglia di condividere. In ogni appuntamento, una lista di lettori stilata a inizio serata e una cruciale commisione di generi come tappeto volante per esperienze uniche di immersione nella parola scritta.

E' uno spazio dove la voce di ognuno potrà muoversi liberamente - leggendo scritti propri o altrui, suggerendo letture e percorsi, condividendo esperienze e pensieri, vissuto e visioni, storie, racconti, canzoni; accompagnati da uno strumento, da un’immagine, da un disegno. Dal corpo, dalla voce. E' concepito per dare luogo e tempo all’espressione, alla parola, allo scambio, all’incontro, all’ascolto, alla sperimentazione, all’improvvisazione, all’invenzione. Uno spazio ricettivo e molteplice di letture al margine del quale si può discutere, intrattenersi, confrontarsi e continuare l’esplorazione, interiore ed esteriore e dare un terzo tempo al dialogo e a un nuovo ascolto.

Martina Chiara (scrittrice, poetessa e attrice), lo ha inventato. Dal 2023 è anche curato e prodotto da Diana Marrone (giornalista, curatrice e ideatrice della fanzine letteraria e readers' club Slow Words People and Stories from this World) che da partecipante agli incontri 2021 ha deciso di unirsi a Martina per continuare a gemmare la magia delle ore passate con la letteratura, la scrittura per il cinema e per il teatro, le proprie pagine o le proprie canzoni.

In una parola, per offrire ancora una radura per le menti - tra vita e scrittura. Dopo la fine del reading, Martina Chiara e Diana Marrone passeranno alla musica - ideale per conversare e ballare.

Ingresso gratuito Punk Tank Cafe e Associazione Culturale - Piazza Dante 40, Napoli creazione scaletta ore 18:30 inizio reading ore 19:00 fine reading ore 21:00 inizio musica ore 21:00.

Fino alla prossima tappa... Stay tuned (subscribe@slow-words.com)! Valvola - Microfono aperto : reading mensile e musica.