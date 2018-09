Napoli, i «quadri viventi» tornano al Museo Diocesano

Giovedì 20 Settembre 2018, 17:13

Quadri che prendono vita dinanzi agli occhi degli spettatori. Riprendono domenica 23 settembre i Tableaux Vivants al Museo Docesano di Napoli.La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele del Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l'ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.Regia: Ludovica RambelliAiuto Regia: Dora De MaioIn scena: Andrea Fersula; Serena Ferone: Ivano Ilardi; Laura Lisanti; Chiara Kija; Antonella Mauro; Paolo Salvatore; Claudio PisaniSpettacoli alle ore 10.30, 11.30 e 12.30Biglietto intero euro 10Biglietto ridotto euro 8 per under 18 e per gruppi (almeno 15 persone)Dopo lo spettacolo sarà possibile visitare liberamente l’intero Complesso Monumentale Donnaregina