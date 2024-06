Napoli, Romeo e Giulietta in scena al chiostro di San Lorenzo Maggiore

“Romeo e Giulietta” torna nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, con la regia di Domenico Maria Corrado, venerdì 7 giugno alle 21:00, in replica sabato 8 e domenica 9 alla stessa ora. Una storia d’amore che ha attraversato i secoli, un racconto di passione immortale che continua a toccare i cuori di ogni generazione: “Romeo e Giulietta” prende vita tra le antiche mura del chiostro di San Lorenzo Maggiore a Napoli, in una commedia musicale indimenticabile.

Una storia d’amore immortale in un luogo storico. A 8 anni dall’enorme successo dell’ultima messa in scena, torna la rappresentazione di Romeo e Giulietta in una location d’eccezione: il meraviglioso Chiostro di San Lorenzo Maggiore di Napoli.

Tra le opere teatrali più classiche, è la più grande e famosa tragedia di William Shakespeare, conosciuta praticamente da tutti.

“Romeo e Giulietta”, nel tempo, è diventato l’archetipo dell’amore impossibile: è la storia d’amore più resistente nella memoria storica dell’umanità, senza luogo né tempo.

La lotta antica tra le due famiglie, già note a Dante nel Purgatorio, porta i due giovani innamorati all’esasperazione: sono pronti a tutto, pur di amarsi liberamente, anche a mettersi contro i propri parenti.

La storia di un amore così bello quanto tragico prende vita in uno degli scenari più suggestivi della città, il Chiostro di San Lorenzo Maggiore, un luogo risalente al XIV secolo dove il passato incontra il presente, in un abbraccio di bellezza storica e arte performative. Una serie di serate magiche in cui gli artisti sul palco trasporteranno il pubblico direttamente all'epoca di Shakespeare.

Romeo e Giulietta al Chiostro di San Lorenzo Maggiore è uno spettacolo a cura di Domenico Maria Corrado, musiche e canzoni sono di Salvatore Vangone,le scene di Mario Paolucci, i costumi di Maria Pennacchio. L’evento è organizzato da Tappeto Volante, Vivere Napoli e il Complesso di San Lorenzo Maggiore.