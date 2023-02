«Closer», il testo di Patrick Marber che Fabrizio Falco, premio Mastroianni e Ubu nel 2015 e allievo di Luca Ronconi, mette in scena dal 3 al 5 febbraio nella Sala Assoli di Napoli, in scena venerdì e sabato alle ore 20:30, domenica alle ore 18:00.

Prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e da Casa del Contemporaneo, lo spettacolo è interpretato dallo stesso Falco, con Paola Francesca Frasca, Davide Cirri ed Eletta Del Castillo. Sul palcoscenico si materializza la dinamica della relazione tra Larry, un affermato dermatologo, Anna, una fotografa di successo, Dan, un giovane giornalista che sogna di scrivere un best seller e Alice, un’americana a Londra che lavora in uno strip club.

«“Al cuore non si comanda” dice un vecchio detto – scrive nelle note di regia Falco – , la bellezza e la complessità del testo di Patrick Marber sta proprio nel mettere sotto la lente d’ingrandimento la miccia che fa scattare l’amore: quel famoso “colpo di fulmine” che, con la potenza che contraddistingue le manifestazioni della natura, è capace di attrarre ma anche di distruggere tutto con violenza».

La storia scritta nel 1997 dal drammaturgo inglese Marber racconta un mondo egoista, narcisista e ipocrita; vite e comportamenti sono dominati dall’istinto, e sfociano in relazioni complicate. Il lavoro ha ricevuto numerosi premi – tra cui il London Critics’ Circle Award e il Laurence Olivier/BBC Award – prima di sbarcare a Broadway.

Nel 2004 è diventato anche un film di successo, diretto da Mike Nichols e interpretato da Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen e Natalie Portman.

«Il risultato è un quadrilatero di amori malsani – prosegue Falco – in cui tutti e quattro i personaggi si ritrovano invischiati e intrecciati, persino la misteriosa Alice, che tra loro sembra essere l’unica portatrice di una verità altra. A prima lettura, questo testo sembra parlare d’amore, ma a ben guardare, il tema centrale è proprio la verità che per i protagonisti diventa una ricerca ossessiva, materiale, nevrotica. Oppure un’illusione di verità, che porta a credere di “conoscere” gli altri, ma che svela solo l’incapacità di vedere, non solo gli altri, ma persino se stessi».

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso il botteghino di Sala Assoli a partire da 60 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, oppure presso i punti vendita VivaTicket.

Closer di Patrick Marber traduzione Marco M. Casazza; regia Fabrizio Falco; regista assistente Davide Cirri; scene Luca Mannino; luci Marco Santoro; musiche Sergio Beercock; personaggi e interpreti (in ordine di entrata) Alice Paola Francesca Frasca; Dan Fabrizio Falco; Larry Davide Cirri; Anna Eletta Del Castillo. Produzione Teatro Biondo Palermo / Associazione Casa del Contemporaneo di Salerno.