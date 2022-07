Teatro San Carlo, lo spettacolo della Scuola di ballo in live streaming su on

La scuola di ballo del teatro di San Carlo, diretta da Stéphane Fournial, presenta lo spettacolo di fine anno 2022 in diretta streaming su “ON – Il Teatro delle culture”, venerdì 8 luglio alle ore 20:30.

I giovani allievi si esibiranno sul palcoscenico del teatro per celebrare il lavoro svolto durante l’anno da tutte le classi della scuola, che vanta una storia di più di 200 anni. Un appuntamento con una tradizione importante che si evolve attraverso uno spettacolo dal format innovativo. Nel percorso immaginato da Fournial per lo spettacolo la musica è protagonista assoluta: sono proprio alcune specifiche interpretazioni discografiche di grandi capolavori del passato infatti, ad aver evocato le immagini seguite poi dal coreografo. Non un classico saggio antologico dunque ma un viaggio attraverso due dimensioni: il tempo e lo spazio. Lo spettacolo è diviso i in due parti, che corrispondono a due grandi territori di un unico coerente percorso di ricerca dei giovani studenti: una parte tecnica,quasi un riassunto di tutto lo studio tenace e progressivo messo in atto dagli interpreti per raggiungere con pazienza e forza di volontà i risultati fissati; e una parte interpretativa che conduce in direzioni geografiche e stilistiche lontane con ampi voli dei giovani artisti che hanno ormai visto crescere le loro ali, e devono solo metterle alla prova.

Oltre allo spettacolo in live streaming, cui si accede con il contributo di 1 euro, sarà disponibile sulla piattaforma anche “Offstage”, format che svela il teatro San Carlo dietro il sipario e raccoglie tutto ciò che precede la messa in scena: l’emozione degli artisti, il lavoro preparatorio e le prove che spesso iniziano mesi prima. Scene, costumi, luci, attrezzeria: tutto contribuisce a creare la magia del teatro. In occasione della chiusura dell’anno accademico 2021-2022 della scuola di ballo, Offstage racconta, attraverso le parole degli allievi e del direttore Stéphane Fournial, il sogno di diventare ballerini, un sogno fatto di passione e sacrificio, di talento ma anche di determinazione e disciplina. Tra gli allievi, anche quattro giovanissimi talenti provenienti dall’Ucraina, in fuga dalla guerra, che sono stati accolti con calore e hanno ripreso a studiare e a ballare nella scuola del teatro San Carlo.