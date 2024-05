Napoli, spettacolo Geppi Cucciari teatro Nest: racconti, aneddoti e storie di un' artista

Agguerrita, armata di parlantina graffiante e cagliaritana. È Geppi Cucciari la prossima ospite de “Una serata al Nest con…”, il format proposto dalla sala di via Bernardino Martirano a Napoli.

Attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest, Geppi Cucciari, sabato 4 maggio alle 16,30, smetterà i panni dell’attrice, per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa.

Cresciuta a Macomer e trasferitasi poi a Milano, per laurearsi in Giurisprudenza, Geppi approda al palcoscenico di Zelig, scintilla che dà il via ad una serie ininterrotta di programmi televisivi e radiofonici. Anche il cinema la seduce sino al 2016 quando approda alla conduzione de Le iene. Oggi conduce su Rai 3 il programma Splendida cornice.