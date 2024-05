Napoli, al teatro Cilea una serata-evento in memoria di Frank Carpentieri

Sarà il teatro Cilea ad ospitare il “Frank Carpentieri-Together forever”, evento di solidarietà organizzato il 15 ottobre alle 21 dall’associazione “FrankCarpentieri7evenonlus” e dedicato alla memoria di Frank Carpentieri, autore, compositore e dj del programma di Raidue “Made in Sud”, scomparso il 29 settembre 2023 a 47 anni, dopo aver combattuto coraggiosamente contro un male incurabile.

«Questa serata-evento è stata voluta non solo da me e dai nostri figli, ma anche da due amici, Magda Mancuso e Diego Paura che subito mi hanno appoggiata in questa iniziativa.

E poi anche dai suoi colleghi che ricordano quotidianamente Frank, e che vogliono onorarlo appunto prendendone parte» ha detto Romina Ranieri, moglie di Frank Carpentieri e presidente dell’associazione “FrankCarpentieri7evenonlus”.

Il “solidarity event” è a sostegno delle attività della “Fondazione Santobono Pausilipon”: «Siamo ancora più felici - prosegue la Ranieri - perché la dottoressa Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione, ha subito accolto la mia richiesta di voler destinare il ricavato della serata per la ricerca, così come desiderava Frank. Concorremo all’acquisto di determinate attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto “Cura-A-Casa”». A presentare la serata saranno Magda Mancuso ed Erennio De Vita.

Lungo l’elenco degli ospiti che prenderà parte all’evento: Alessandro Bolide, Antonio De Carmine, Arteteca, Ciccio Merolla, Ciro Esposito, Ciro Giustiniani, Emiliana Cantone, Ernesto Dolvi, Gianni Marino, Giovanni Galletta, JC, Ida Rendano, Ivan Granatino, Luca Sepe, Luisa e Floriana, Mariano Bruno, Maria Bolignano, Mario Andrisani, Mavi, Mino Abbacuccio, Mr Hyde, Natale Galletta, Pasquale Palma, Peppe Laurato, Salvatore Turco, Raiz, Tony D’Ursi e Vincenzo De Lucia. Ad aprire la serata un video preparato dal regista Luciano Filangieri con diverse immagini che omaggiano la figura di Frank Carpentieri. «Ringrazio tutti gli artisti che hanno aderito - conclude la Ranieri - ma un “grazie” particolare va a Raiz, artista che stimo soprattutto come persona e come padre, e che non ha esitato un attimo a darmi la sua disponibilità in un momento per lui tanto difficile».