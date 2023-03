«Perle Rare», al Teatro Cortese doppio appuntamento con Fabio Brescia

Due nuovi appuntamenti, sabato 4 marzo alle ore 21:00 e domenica 5 marzo alle ore 18:30, all'insegna della riflessione e della comicità, che vedono il beniamino del pubblico napoletano, Fabio Brescia a confronto con gli amici della sala di Viale del Capricorno 4.

Per tutti, uno spettacolo che parla di umanità. «Una carrellata di personaggi e monologhi - come ha spiegato lo stesso attore e autore Brescia - che potremmo considerare corti teatrali. Sicuramente c’è spazio anche per il divertimento, ma ce n’è altrettanto, se non di più, per la riflessione e, perché no, per la commozione. Lo spettacolo è anche condito da alcune canzoni che canto dal vivo».