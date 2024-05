Napoli, al teatro Diana nasce il Premio Mariolina Mirra De Gaudio

Il Teatro Diana lancia il bando relativo alla prima edizione del “Premio - Mariolina Mirra De Gaudio”, dedicato alla titolare della sala vomerese scomparsa nel 2011. Il bando è indirizzato a giovani autori di età compresa fra i 18 e i 35 anni e finalizzato all’elaborazione di un testo teatrale comico.

Per richiedere il bando e le modalità di partecipazione è necessario scrivere a a premiodiscrittura@teatrodiana.it. I partecipanti dovranno elaborare un testo originale comico mai rappresentato di 30/35 pagine con un massimo di 6/8 attori. La scrittura potrà essere in italiano o in lingua e il termine di presentazione è il 31 ottobre 2024. Tutti i testi pervenuti entro la data indicata saranno selezionati e valutati da una commissione di addetti ai lavori.

I tre testi scelti saranno votati da una commissione formata da alcuni abbonati alla nuova stagione teatrale 2024/2025 che ne faranno richiesta per email premiodiscrittura@teatrodiana.it e dagli allievi della scuola di recitazione del Teatro Diana.