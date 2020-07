Napoli Teatro Festival Italia, La mistica del cosmo di Caresana in live streaming

Domani (giovedì 9 luglio) alle ore 21.00 attraverso i canali messi a disposizione dal Napoli Teatro Festival Italia si potrà assistere in streaming gratuitamente a La mistica del cosmo: lo spettacolo sarà trasmesso su live.napoliteatrofestival.it, su italiafestival.tv e sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. Dal 10 luglio sarà anche on demand su italiafestival.tv per le successive 48 ore.



L’opera va in scena in prima assoluta nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale (in replica alle 23.00), per la direzione artistica di Raffaella Ambrosino, mezzosoprano. Su un’altissima pagina musicale della tradizione napoletana, la trascrizione del manoscritto originale conservato presso la Bibliothèque nationale de France (BnF) a Parigi del Magnificat di Cristoforo Caresana, si muovono le coreografie di Irma Cardano eseguite dall'ensemble Ivir Danza, con la direzione corale del maestro Alessandro Tino e la recording performance dell'Orchestra Vocale Numeri Primi. La magnificenza spirituale dell’opera sacra di Caresana spinge a interrogarsi sul destino dell’uomo: in scena una performance attualissima sulla fragilità dell’essere umano di fronte alla grandezza del creato.



«In principio c’era il Magnificat, una preghiera. Poi venne la musica e il canto. – si legge nelle note – E così gli occhi videro il cielo. L’uomo confrontandosi con le stelle vi riflesse le sue emozioni, le sue paure. E prese coraggio dall’immenso per la sua eterna avventura». © RIPRODUZIONE RISERVATA