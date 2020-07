Napoli Teatro Festival Italia, domenica c'è Sarah Jane Morris con ​«Ho ucciso i Beatles»

Va in scena anche in diretta streaming, domani (domenica 5 luglio), lo spettacolo Ho ucciso i Beatles - Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi, dal vivo in prima assoluta al Duomo di Salerno ore 21.00, prima tappa fuori porta del Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il quarto anno da Ruggero Cappuccio. Chi non è riuscito a garantirsi un posto per partecipare dal vivo allo spettacolo, quindi, avrà comunque la possibilità di assistere all’evento in streaming gratuitamente sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania.



Ho ucciso i Beatles rientra inoltre nel palinsesto di “Estate all’Italiana Festival”, progetto nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri – con la sua rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura – e l’Associazione ItaliaFestival, che offre gratuitamente al pubblico di tutto il mondo l’accesso online in streaming e on demand a due mesi di programmazione di spettacoli di grandissima qualità dei principali Festival italiani: lo spettacolo sarà quindi disponibile gratuitamente in diretta streaming e on demand per 24 ore, dalle 21 (ora italiana), anche previa registrazione su www.italiafestival.tv



Scritto da Stefano Valanzuolo, per la regia e progetto scenico di Pierluigi Iorio, interpretato dalla cantante britannica Sarah Jane Morris e i Solis String Quartet, Ho ucciso i Beatles mette in scena le musiche dello storico gruppo musicale trascritte e arrangiate da Antonio Di Francia, accompagnate dalla voce recitante dell’attore Paolo Cresta. «Se qualcuno avesse chiesto a Mark David Chapman chi erano i Beatles, avrebbe potuto parlare per ore e forse avrebbe finito col paragonare John al Giovane Holden. Quando fu arrestato, aveva ancora tra le mani il libro di Salinger. Poco distante, il corpo di Lennon – si legge nelle note di regia - Con cinque colpi di pistola, l’ex bamboccione venuto da Honolulu, aveva spezzato la vita di John, il sogno dei Beatles e quello di milioni di fan. Chapman rivive, in un flashback allucinato e scandito dalla musica, la sua storia con la band più famosa di tutti i tempi».



Programmato nella sezione Musica del NTFI, il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza all’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA