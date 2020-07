Napoli Teatro Festival Italia, la prima di «Settimo senso» al Bosco di Capodimonte

Martedì 7 luglio al Napoli Teatro Festival Italia prima assoluta di Settimo senso, da un racconto di Ruggero Cappuccio, per la regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen (cortile della Reggia del Real Bosco di Capodimonte, alle ore 21.00). Lo spettacolo, coprodotto da Khora Teatro e Fondazione Campania dei Festival porta in scena un immaginario dialogo tra una donna e un uomo: lo stupore deflagra quando l'uomo si accorge che la presenza femminile è in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sorpresa e lo irretisce in un dialogo misterioso enunciando la sua idea di pornografia, lanciando provocatorie affermazioni contro il potere, la politica, l'arrivismo. La donna spiazza lo scrittore dicendogli che lui sta sicuramente progettando un articolo-rivelazione sulla falsa morte di Moana Pozzi. Gli propone poi un gioco: in una notte dovrà decidere se corteggiarla o tradirla con uno scoop.



Settimo senso andrà in live streaming mercoledì 8 luglio ore 21 su live.napoliteatrofestival.it e sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania.