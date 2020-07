Al Napoli Teatro Festival l'incontro tra Pessoa e Pirandello in «Una persona»

Debutterà martedì 21 luglio, alle ore 21, nell’ambito del Napoli Teatro Festival «Una persona: ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi». Un percorso poetico-musicale con i testi di Fernando Pessoa e Luigi Pirandello, che porta Roberta Rossi, cantante e cantautrice romana, alla sua prima regia teatrale.



Nel Cortile della Reggia di Capodimonte a dialogare con l’attore Renato Avallone sarà la musica, elemento che delinea attraverso suggestioni, melodie evocative, composizioni originali e canzoni tradizionali portoghesi e siciliane, le emozioni e tutto ciò che di non verbale è contenuto nella vita e nelle parole dei due scrittori. «Furono tra loro contemporanei, poeticamente affini ma non si incontrarono mai – spiega la regista Roberta Rossi - Vogliamo alludere, provocatoriamente e ironicamente, all’ipotesi che il loro incontro materiale sia stato impossibile perché entrambi furono un’unica persona, la stessa persona».



Prevista la partecipazione anche di Alessio Toro (viola), Michele Villari (clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte), Guerino Rondolone (basso/contrabbasso), Andrea Bonioli (batteria). Produzione Associazione Culturale Musicale Città della Musica, la locandina è curata da Rachele Sorrentino.













