Tommaso-Ines show in «Diva, l'altra parte di me»

L'artista partenopea Ines Rodriguez, all'anagrafe Tommaso Pezzella, presenta il suo "one man show" venerdì e sabato al teatro Theatruno spettacolo teatrale dal titolo "Diva l'altra parte di me". Dall'immagine della locandina, che mostra i due protagonisti del racconto che, come il giorno e la notte non si incontrano mai, pur condividendo lo stesso corpo, evince la voglia di presentare entrambi l'altra parte di sé.

L'artista, attraverso un baule antico che racchiude dei ricordi, entra e interpreta storie di donne, rappresentando una Diva, ma raccontato le donne, l'anima si ispira alle Sciantose Napoletane con ritmi partenopei miscelati a melodie flamenche, affrontando con autoironia e leggerezza tematiche attuali ed emozionando con racconti di vita reali delle donne vittime di violenza e pregiudizio ma anche dell'amore che può essere tossico, ma allo stesso tempo da favola.

Quel baule dei ricordi che ci racconta tante verità e ci mette allo specchio, nostro amico e nemico. La Diva, canta, balla, si diverte con il suo pubblico, è ammiccante, seducente, fino al momento che farà i conti con il suo alterego e si metterà a nudo, presentandosi per quello che è, una persona, un'anima, l'altra parte di sé.

In questo viaggio meraviglioso tra lustrini e piume di struzzo, ci saranno musicisti e un corpo di ballo flamenco, la regia e i testi sono dello stesso protagonista. Diva vi aspetta, perché infondo siamo tutti un pò "Dive".