“Antichi Scenari” il festival flegreo tra musica, danza e teatro

L’Associazione “Luna Nova” conferma la IV edizione del Festival “Antichi Scenari - appuntamenti Flegrei d’arte in movimento” dal 14 luglio all’11 settembre 2022. Il progetto, in partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il comune di Pozzuoli e altri comuni limitrofi dei Campi Flegrei, persegue la propria vocazione artistica-ecosostenibile programmando e realizzando spettacoli, concerti e performance nei luoghi più suggestivi e significativi del territorio.

Ad inaugurare il festival sarà, giovedì 14, alle ore 19,00, il concerto dell’Orchestra Scarlatti Junior al Castello Aragonese di Baia con interventi coreografati dall’ “Associazione Contart – DanceHaus”. I direttori artistici, Carmine Borrino e Veronica Grossi, hanno ideato, per quest’edizione, un programma che ha come assunto “la tenacia” nella scelta degli artisti invitati e che, insieme al pensiero fondante della precedente edizione, possa continuare il percorso di ricostruzione di comunità post-pandemia.

La sezione danza proporrà compagnie italiane e straniere, dando spazio alle più rinomate della Campania e al progetto WomanMade che vede creazioni internazionali con un nucleo di danzatori tutti italiani. Oltre alla valorizzazione delle realtà territoriali con giovani coreografi e con compagnie affermate come Borderlinedanza, ArtGarage, Akerusia, Cornelia, Funa, Movimento danza e la Compagnia francese Cie MF | Maxime & Francesco saranno ospitate anche compagnie nazionali come il Centro di Produzione di Milano DanceHaus, oltre alle coreografe Francesca la Cava, Elisa Barrucchieri che, insieme a realtà nord europee, si esibiranno per la prima volta nei Campi Flegrei.

Per la parte musicale torneranno protagonisti come Lino Cannavacciuolo e la Nuova Orchestra Scarlatti a cui sarà appunto affidata l’apertura del festival. Tra questi ci saranno concerti di Mariano Bellopede, Vincenzo Caruso, Riccardo Marconi, Rachele Cimmino, Loronero, Franco Castiglia e Pino Tafuto.

Per i “tenaci” del teatro, si esibiranno Daniela Ioia con un testo di Massimo Andrei e la regia di Gennaro Silvestro; Ettore Nigro e la sua compagnia Teen Theatre, Roberto Azzurro accompagnato al pianoforte da Tom Tea, Adele Pandolfi con un testo di Beato/Mocciola e per finire Geremia Longobardo con Sovente in Controluce, spettacolo dedicato al grande poeta flegreo Michele Sovente.

Le location che accoglieranno questo ricchissimo programma sono: il Castello di Baia, gli Scavi di Cuma, l’Anfiteatro Flavio, la Piscina Mirabilis, l’Arena Urbana di Pozzuoli, la Villa Avellino Residenza Storica, il Tempio di Serapide e la Foresta di Cuma.