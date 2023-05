Napoli, al teatro San Carlo “Oper(A)mare”: cori da opere napoletane per celebrare l'importanza del mare

Il Teatro di San Carlo presenta Oper(A)mare, speciale concerto in programma domani mercoledì 24 maggio alle 19 al Lirico di Napoli con la partecipazione del celebre soprano Maria Agresta e del coro del Massimo napoletano diretti da José Luis Basso e accompagnati al pianoforte da Vincenzo Caruso.

In programma cori da opere e canzoni napoletane di ambientazione marina. Oper(A)mare è un concerto che celebra l'importanza del mare nella storia e nell'identità di Napoli e del Teatro di San Carlo, situato nel cuore della città e circondato dalla bellezza del Golfo.

Saranno eseguiti brani dedicati al mare da opere come “I due Foscari” di Verdi, “Les contes d’Hofmann” di Offenbach e pezzi vocali da camera di Rossini, alternati a melodie e canzoni popolari napoletane, come “La Procidana”, canto tradizionale dell’isola di Procida nell’ arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso; “Marechiare”, di Francesco Paolo Tosti su testo di Salvatore di Giacomo nell’elaborazione per coro e pianoforte di Giuseppe Polese; “‘O paese d’o sole”, testo di Libero Bovio e musica di Vincenzo D’Annibale; e ancora “Torna a Surriento”, musica di Ernesto De Curtis e testo di Gianbattista De Curtis; a brani come “Barcarola”, tratto da I due Foscari di Giuseppe Verdi, e “A Vucchella”, musicata da Francesco Paolo Tosti su testo di Gabriele D’Annunzio.

Il programma era stato presentato come omaggio all’isola di Procida Capitale Culturale Italiana.