Teatro San Carlo: debutta James Gaffigan sabato 29 ottobre

James Gaffigan, direttore statunitense considerato tra i migliori della sua generazione, debutta sul podio del Teatro San Carlo sabato 29 ottobre alle ore 18. Alla guida dell’Orchestra del massimo napoletano Gaffigan eseguirà Pelléas et Mélisande, op.80 di Gabriel Fauré, Trittico Botticelliano di Ottorino Respighi, e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart. Nominato direttore musicale della Komische Oper Berlin a partire dalla Stagione 2023/2024, Gaffigan è attualmente direttore musicale del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia.

Per dieci anni, fino al giugno del 2021 è stato alla guida della Luzerner Sinfonieorchester. Nella scorsa Stagione ha diretto Manon all’ Opéra National de Paris, Eugene Onegin e Le Nozze di Figaro al Metropolitan Opera, Wozzeck a Valencia Tristan und Isolde alla Santa Fe Opera. In ambito sinfonico è stato sul podio di orchestre come: Chicago Symphony Orchestra, Atlanta Symphony, Cincinnati Symphony, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Munich Philharmonic, Staatskapelle Dresden, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre de Paris, solo per citarne alcune.