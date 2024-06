Il Teatro Sannazaro di Napoli inaugura la stagione 2024/2025: «Sogno o sold out»

«Sogno o sold out» è il claim scelto dal Teatro Sannazaro di Napoli per la stagione 2024/2025 a cavallo fra i 30 anni dalla scomparsa, e i cento dalla nascita, di Luisa Conte, fondatrice del palcoscenico partenopeo.

«Forti della nostra esperienza - dice Lara Sansone, direttrice artistica del Teatro - maturata attraverso produzioni di opere importanti, siamo sempre più convinti che spettacoli la cui forza trainante non si esaurisce in una o più stagioni debbano poter essere riproposti ciclicamente, diventando, come si diceva un tempo, "repertorio" degli artisti e motivo di attrazione per un pubblico internazionale. "Tradizione e Contemporaneo" per offrire una panoramica privilegiata allo spettatore che non si senta vincolato da abbonamenti e possa scegliere liberamente la linea o lo spettacolo più congeniale ai suoi gusti, lasciandosi magari tentare da un progetto nuovo».

Apertura di stagione il 10 ottobre affidata a Carlo Buccirosso con «L'erba del vicino è sempre più verde!»; a seguire, sempre per la linea tradizione, dal 15 novembre, Biagio Izzo con «L'arte della truffa».

A dicembre ci saranno: «Mettici la mano» con Antonio Milo ed Adriano Falivene e «Cafè Chantant» di e con Lara Sansone. A gennaio Enzo Decaro con Nunzia Schiano presentano «L'avaro immaginario» mentre a febbraio Lina Sastri in «Voce 'e notte» e Lara Sansone in «Festa di Montevergine» saranno protagoniste.

Chiude la stagione a maggio Lino Musella in «L'ammore nun'è ammore» di cui è anche regista.

Per il Cantiere Sartoria ci saranno: «L'isola di Nessuno» di Pako Loffredo con Ingrid Sansone in sinergia con la Compagnie Mia Mouvement International Artistique di Le Man e i progetti «L'ecologia dei sentimenti» nato come evoluzione del percorso di ricerca avviato già da qualche anno nel master in «Arti performative Teatro Pedagogia e didattica» dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli a cura di Nadia Carlomagno.

Chiude la proposta artistica «XXS Sannazaro Young», dedicato ad un pubblico giovanissimo, con due progetti: Peppe Barra con la sua mitica «Cantata dei pastori» e «Il teatro dell'accessibilità» a cura dei Teatri di carta. Il Sannazaro ospiterà anche per questa stagione i concerti di musica classica organizzati dall'Associazione Scarlatti e la rassegna di musica Contemporanea I Colori della Musica.