Napoli, quando la solidarietà finisce sotto processo: lo spettacolo dei migranti

Il giorno della Memoria, in cui si ricordano i milioni di vittime dell'olocausto nazifascista, è anche una giornata di iniziative contro le forme attuali della discriminazione e del razzismo. All'ex Asilo FIlangieri la compagnia «Women Crossing», esperienza teatrale nata dalle migranti e rifugiate, insieme all'Asilo e a Mediterranea Saving Humans, presenta «Agaish - La Solidarietà sotto Processo». L'appuntamento è per venerdi 27 gennaio ore 18.00 presso l'Asilo (vico Maffei) con le performance teatrali di Alessandra Cutolo, Steve Emejuru, Deborah Offeh, Beatrice Fedolino, Rosaline Edo, Farana Akter, Livia Lupattelli, Confort Samuel, Roberta Sferzi.

La performance mette in scena la criminalizzazione giudiziaria delle dinamiche di solidarietà dentro le comunità immigrate verso i connazionali senza permesso di soggiorno. Alle 20.00 racconto del processo penale alle dinamiche di mutuo-soccorso tra migranti eritrei con Enrica Rigo della Legal Clinic di Roma Tre. Gli eritrei, condannati in secondo grado a sei anni per «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina» per aver semplicemente ospitato connazionali senza permesso di soggiorno, sono stati assolti solo in Cassazione nel giugno scorso, dopo aver subito 18 mesi di carcere preventivo. L'altra faccia della repressione rivolta alle Ong che fanno salvataggi in mare.