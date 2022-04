Al teatro Trianon Viviani la conferenza cantata de «Le mille e una Napoli»

Giovedì 21 aprile ore 20.00 al Teatro Trianon Viviani, proseguono gli appuntamenti tematici de Le mille e una Napoli, ciclo di racconti-concerti, inserito nell’ambito delle Conferenze cantate. Le conversazioni-concerto, nate da un'idea del direttore artistico Marisa Laurito, tra canzoni, aneddoti e poesie, vogliono narrare il fascino del capoluogo partenopeo. Il tema del quinto appuntamento è Amore, passione e gelosia, in scena Francesca Colapietro (voce), Mariano Bellopede (pianoforte e arrangiamenti musicali), Luigi Fiscale (basso e contrabbasso), Marco Fazzari (batteria). I testi sono di Carmine Borrino; la voce fuori campo di Gino Curcione; special guest della serata sarà Marco Morandi.

La quinta conversazione-concerto di Mariano Bellopede e Francesca Colapietro sarà un percorso nella canzone napoletana attraverso brani che raccontano l’amore, anche nelle sue declinazioni più estreme: passione e gelosia. Si parlerà di amore platonico, passionale, di amore frivolo, ma anche dell’amore che va via. Fil rouge del percorso sarà la canzone «È frennesia», cantata al Festival di Napoli da Maria Paris, che racchiude nel suo testo i tre i temi della conferenza. Tra le canzoni che parlano di gelosia, La nova gelosia, conosciuta anche come Fenesta co sta nova gelosia e Canzone di Afragola, di autore anonimo, riscoperta da Roberto Murolo, e ripresa in seguito da tanti altri grandi artisti; e ancora Freva ‘e gelusia (versi di Alfonso Chiarazzo). Non mancheranno, nel percorso musicale realizzato di Bellopede e Colapietro, anche i grandi classici della canzone napoletana quali Passione, Indifferentemente e un omaggio a Massimo Troisi con 'O ssaje comme fà 'o core, i versi scritti a quattro mani con Pino Daniele. Nel corso della serata interverrà Marco Morandi, artista da sempre legato a Napoli, città dove i suoi genitori, Gianni Morandi e Laura Efrikian, si sono conosciuti e innamorati sul set del film In ginocchio da te. L’artista per l’occasione duetterà con Francesca Colapietro nel brano Cu'mme! di Mia Martini e Roberto Murolo e porterà sul palco un’inedita Ninna Nanna, tradotta per l’occasione in lingua napoletana. Gli eventi de Le Mille e una Napoli proseguiranno il 18 maggio le villanelle; si chiude il 26 maggio con l'Ironia nella canzone napoletana.