Open class con Kledi Kadiu alla Dream Ballet Academy di Villaricca

La Asd “Dream Ballet Academy” con sede in Villaricca, diretta dal Maestro Raffaele D’Ausilio, riapre il Nuovo Anno Accademico dal 12 settembre, ospitando per primi i maestri Demis Autellitano e Luca Facente per poi arrivare il 23 settembre ad avere il maestro ballerino Kledi Kadiu. Gli open class saranno aperti sia agli allievi che agli esterni.

«Si lavora costantemente - dichiara il maestro e direttore Raffaele D’Ausilio - per proporre e per dare a loro la giusta conoscenza e tecnica affinché possa essere così per loro un lavoro futuro da ballerini formati a 360 gradi.Sarà un anno di grandi aspettative e sicuramente di tanto duro lavoro per la preparazione di nuovi progetti, di competizioni, di esami e di un grande spettacolo per concludere l’anno. Pronti a ripartire sempre più carichi e con estrema grinta ed energia».