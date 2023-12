Il Teatro Tram protagonista delle feste con “Natale alla porta” la rassegna del Comune di Napoli “Altri Natali”

Il Teatro Tram durante le feste sarà protagonista di un fitto calendario di eventi a ingresso gratuito, che con “Natale alla Porta” prende parte alla rassegna del Comune di Napoli “Altri Natali”, parte del progetto “Natale a Napoli 2023”, realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Dal 10 al 30 dicembre spettacoli teatrali, concerti e laboratori paralleli al cartellone della stagione 2023/2024 annunciato a giugno: con un nome che evoca l’omaggio alla storica Port’Alba, strada in cui ha sede la sala il teatro mette insieme la sua primaria vocazione ad altre forme d’arte, proponendo un fitto calendario di eventi gratuiti tra la propria location d’elezione e la Sacrestia di S.Anna dei Lombardi in piazza Monteoliveto.

“Natale alla Porta” rimanda dunque alla Porta che, innanzitutto, è Port'Alba, uno storico punto di passaggio tra dentro e fuori le mura.

Ma la Porta è anche un'apertura che permette di unire ciò che è diviso, il simbolo degli attraversamenti, delle contaminazioni, dei passaggi.

Con il concerto Orizzonti Mossi di Scialacore, il 15 dicembre 2023 alle 18.00 presso la Sacrestia di S.Anna dei Lombardi in piazza Monteoliveto, il pubblico varcherà la Porta della Musica che unisce i popoli che viaggiano da una sponda all'altra del mediterraneo, da Napoli all'Africa, dal Portogallo al Medio-oriente.

Sarà la volta della Porta della Formazione, che unisce idee opposte e dà valore ai dubbi, contro i muri delle certezze che creano scontri e divisioni, dando spazio ai laboratori di teatro: il 16 dicembre 2023 con Titti Nuzzolese e il workshop Soli con gli altri. La Porta dell'Infanzia, invece, quella che unisce i genitori ai figli, sarà aperta da Il principe Ignorante, lo spettacolo per bambini di Gennaro Esposito, in scena al Tram il 17 dicembre alle 10:30 e alle 12:00.

Lo spettacolo Le donne sono mostri di Marina Salvetti con la regia di Angela Rosa D'Auria, aprirà la Porta dello Sguardo, che unisce i simili ai diversi, agli emarginati, contro i pregiudizi che chiudono gli occhi, in scena al Tram il 22 e 23 dicembre 2023. Sempre al Tram, dal 26 al 30 dicembre, andrà in scena Leggende Napulitane di Diego Sommaripa, lo spettacolo che ci condurrà attraverso la Porta della Tradizione che unisce passato e presente attraverso le storie di Napoli che passano di padre in figlio.