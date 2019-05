«Nichilismi e Fashion Week» a Villa di Donato

Venerdì 17 Maggio 2019, 15:35

«Nichilismi e Fashion Week», spettacolo a Villa di Donato, venerdì 17 maggio 2019, ore 21. Uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giacomo Casaula. Musiche: Davide Trezza. Musiche di scena: Ernesto Tortorella. Fonico di palco: Vincenzo Siani. Con: Luca Masi (basso), Vincenzo Gigantino (batteria), Stefano Torino (chitarra), Davide Trezza (chitarra), Ernesto Tortorella (tastiere).La formula è quella del Teatro-canzone; un unico filo conduttore che si snoda tra prosa e canzoni. I monologhi mordono con il giusto sarcasmo e si ammorbidiscono con sfumature liriche, la musica si muove tra cantautorato ed indie pop, senza risparmiare anche qui una certa dose di autoironia. Una traversata in un mare di consuetudini massificanti, mode passeggere ed imprescindibili, difficoltà di appartenenza, ricerche affannose di indipendenza che diventano dipendenza, brevi squarci dove l’io fa capolino attraverso i sentimenti: tutto molto trendy, tutto molto…Nichilismi e Fashion week.Giacomo Casaula nasce a Napoli il 27/10/1992 da genitori napoletani e vive a Cava de’ Tirreni (SA), dove si diploma al Liceo Classico “Marco Galdi”. Consegue la laurea triennale presso l'Università Federico II di Napoli in Lettere classiche con una tesi in Letteratura italiana su Pier Vittorio Tondelli. È iscritto al corso di laurea magistrale in Filologia moderna nella stessa Università.A Correggio ha partecipato in qualità di relatore alla XV^ edizione del Seminario Tondelli, con l’intervento “Per un tentativo di lettura comparata. Liberti e libertini dalla Roma imperiale alla provincia emiliana”.È stato tra i vincitori del concorso letterario Premio Badia di Cava de’ Tirreni– edizione 2011, con una recensione sul libro di Francesco Carofiglio L'estate del cane nero e con una prova creativa in poesia, intitolata Il potere dei sogni e ispirata al romanzo stesso.