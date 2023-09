Nola, “Teatro in mostra al museo” sulle orme di Giordano Bruno

La ricca eredità culturale di Nola in scena con la rassegna “Teatro in mostra al museo”, da domani nei saloni del museo storico archeologico per valorizzare le vocazioni del territorio con una formula che lega a doppio filo i luoghi del filosofo Bruno, il cui pensiero resiste al passaggio del tempo e continua a rappresentare uno stimolo per accademici e studiosi internazionali, le tradizioni storiche ed artistiche della città, le eccellenze artistiche, produttive ed agricole.

Un'esperienza multisensoriale in grado di soddisfare, tra l'altro, le aspettative di numerosi target e che si rivolge soprattutto ai giovani, chiamati a tramandare l'eredità culturale e sociale di un territorio che è condensato di elementi storici, archeologici, religiosi oltre che di un patrimonio immateriale che proprio grazie al pensiero di Giordano Bruno ed ai valori che ispirano tutt'oggi la festa dei Gigli rappresenta il Dna di una comunità sensibile alle tematiche sociali ed ambientali.

Il sipario sull'edizione numero 6 della rassegna che arricchisce il cartellone culturale "Settembre in arte”, si alza domani e si interseca con il progetto "Sulle orme di Giordano Bruno" attraverso il quale l'amministrazione comunale di Nola, guidata dal sindaco Carlo Buonauro, ha scelto appunto di valorizzare le vocazioni del territorio con i luoghi di Giordano Bruno.

Dopo gli spettacoli e le iniziative dei mesi scorsi si riprende con la sequenza di rappresentazioni teatrali che coinvolgeranno numerose compagnie della Campania. Per assistervi non sarà necessario pagare alcun biglietto: tutti gli appuntamenti in programma sono, infatti, completamente gratuiti. Il coordinamento dell'associazione teatrale nolana "Pipariello" attraverso la direzione artistica della kermesse che rientra nelle attività culturali sostenute dalla città metropolitana di Napoli che ha premiato l'idea dell'amministrazione comunale di Nola di realizzare un format capace di destagionalizzare l'offerta turistica e culturale della Città Bruniana. Un'occasione, insomma, per rafforzare anche in chiave turistica, l'appeal del patrimonio archeologico e religioso del territorio nolano.