Nostos teatro, «Sottocoperta» continua con la storia di Cyrano de Bergerac

Sabato 9 aprile alle 21, al Nostos teatro continua “Sottocoperta”, la rassegna di teatro per l'infanzia curata da Il teatro nel baule, con “All’ombra di un grosso naso”, la storia di Cyrano de Bergerac, ripensata per tutta la famiglia. Tre attori per tanti personaggi. La storia di un amore impossibile, di una guerra, di un attore svampito e di un uomo coraggioso. Chi non conosce il grande Cyrano? O almeno il grande naso di Cyrano? Cyrano, grande poeta e spadaccino, è innamorato della bella cugina Rossana, la quale a sua volta è innamorata di Cristiano, un giovane bello ma un po' ignorante.

Cyrano non osa svelare il suo amore perché sa che, a causa del suo grosso naso, non può essere corrisposto, ma si offre di aiutare Cristiano, incapace di dichiararsi a Rossana, nella scrittura delle più belle lettere d’amore. Ma l’arrivo improvviso di una guerra cambia tutti i destini... La storia di Cyrano ribalta il mondo dell’apparenza; è un inno al valore, al romanticismo, alla poesia. Una storia in cui l'amore vince e la vera bellezza è nascosta dietro l'ombra di un grosso naso.