Teatro Cilea, stagione teatrale 2024/2025: Peppe Iodice, Biagio Izzo, Serena Autieri

La nuova stagione del Teatro Cilea vedrà protagonisti nomi di spicco della scena artistica partenopea e nazionale: Peppe Iodice, Massimiliano Gallo, Vincenzo De Lucia, Biagio Izzo, Serena Autieri, Paolo Caiazzo, Benedetto Casillo, Carlo Buccirosso e Maurizio Casagrande e il concerto degli Avion Travel. Non mancheranno le sorprese, con eventi fuori programma che andranno ad impreziosire ulteriormente l'offerta del Cilea.

Dopo una stagione trionfale che ha registrato il tutto esaurito per tutti gli spettacoli, sia in abbonamento che i fuori programma, il Teatro Cilea di Napoli è pronto a rilanciare con un nuovo calendario di eventi che esalta le radici culturali partenopee e offre un'ampia varietà di proposte artistiche per la stagione 2024/2025.

La storica sala vomerese, sotto la direzione artistica di Lello Arena, promette una serie di spettacoli che arricchiranno ulteriormente il panorama teatrale napoletano, confermandosi come punto di riferimento culturale della città.

La stagione 2024/2025 del Teatro Cilea è pensata per un pubblico eterogeneo, capace di soddisfare sia gli appassionati del teatro che i nuovi spettatori alla ricerca di esperienze artistiche di qualità. Lello Arena ha curato con passione e dedizione una rassegna che riflette l’essenza della tradizione comica napoletana, proponendo spettacoli che spaziano dalla comicità alla prosa, dalla musica all’intrattenimento, con un occhio di riguardo per la qualità e la varietà dell’offerta.

«Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la cultura napoletana, offrendo al nostro pubblico spettacoli che parlano della nostra storia e della nostra identità, ma che allo stesso tempo guardano al futuro con innovazione e creatività», ha dichiarato Arena.

Tra gli eventi molto attesi c'è il ritorno di Peppe Iodice che dal 7 Novembre porta in scena «So' Pep! The Last Nights» che promette di far ridere il pubblico con la sua inconfondibile verve. Serena Autieri con un nuovo show, dal 14 novmbre, tornerà al Cilea ad incantare il pubblico con una performance che unisce canto e recitazione, dimostrando ancora una volta il suo talento poliedrico. Biagio Izzo, volto noto della comicità partenopea sarà in scena dal 12 Dicembre e promette di far divertire ancora una volta con la sua commedia dal titolo «L’Arte della Truffa», mentre Carlo Buccirosso e Benedetto Casillo, con la loro comicità brillante e mai scontata, saranno protagonisti di serate ricche di buonumore.

Da segnalare uno spettacolo in omaggio per gli abbonati che potranno godere, dal 10 aprile, del musical de I Ragazzi della Cilea Academy con un nuovo e avvincente musical tutto made in Napoli: «Ghiri Gori».

Questa produzione vede protagonisti soltanto giovani artisti napoletani, che hanno dimostrato un talento straordinario e una passione travolgente per le arti sceniche.

I singoli biglietti per la nuova stagione saranno presto disponibili sul sito ufficiale e presso la biglietteria del teatro. Invece per gli abbonamenti i prezzi, per un totale di 11 spettacoli, sono: Il Giovedì Platea euro 245 - Galleria euro 220, Il Venerdì, Sabato e Domenica Platea euro 270 e Galleria euro 245.