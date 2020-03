Sorrento, Marco Travaglio sabato al Teatro Tasso con lo spettacolo Ball fiction

SORRENTO - Sabato sera, alle ore 21 al Teatro Tasso, Marco Travaglio porterà in scena lo spettacolo «Ball fiction».

“A che serve tutta questa carta stampata quando ormai la carta è démodé? Tanti editori impuri che perdono quasi tutti con i giornali ma che poi ci guadagnano su altri tavoli.” Questi e tanti altri gli spunti di riflessione su cui Marco Travaglio fa riflettere nel suo ultimo spettacolo di impegno civile dal titolo “Ball Fiction”. Un nutrito racconto di come l’informazione pubblica sia manipolata dalle lobby e dalla politica, corredato da una carrellata di titoli autentici dei giornali degli ultimi dieci anni.

Non si tratta delle solite fake news, che pure nuocciono all’informazione, ma di vere e proprie notizie studiate ad arte per omologare subdolamente l’opinione pubblica.

Un interrogatorio talvolta diventa un “vertice con i pm”, l’accusa di falso nei confronti della Raggi va in prima pagina mentre quella di Sala finisce accanto alla soluzione delle parole crociate, come se il reato cambiasse in base alla latitudine.

Tanti esempi di disinformazione che di certo non giovano alla democrazia.

