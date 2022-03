Nuovo teatro Sancarluccio, Rosaria de Cicco presenta “Madri 2.0”: «Ciò che le donne non dicono»

Al nuovo teatro Sancarluccio arriva l'attrice, regista e autrice Rosaria De Cicco che venerdì 11 e sabato 12 marzo alle ore 21:00 e domenica 13 marzo alle ore 18:00 presenta il suo spettacolo “Madri 2.0”. Un interessante e introspettivo racconto che nello spazio di via San Pasquale a Chiaia diretto da Giuliana Tabacchini, si dipanerà attraverso storie femminili narrate dai più rappresentativi autori della nostra terra.

Storie drammatiche, comiche, amare e appassionate che rivelano le varie e infinite sfaccettature dell’essere madre. «Ho raccolto - ha detto l'autrice e interprete Rosaria De Cicco - pezzi per me significativi di autori della mia terra che ho affrontato o avrei voluto affrontare e li ho messi a confronto come se raccontassi i momenti perfetti di un percorso artistico e anche umano, anche quando non mi riconoscevo nei personaggi.

Perché un attore deve scindersi da essi. Ma non troppo. E alla fine cerco di raccontare attingendo alla mia esperienza personale con leggerezza e sdrammatizzando un po’…quello che le donne non dicono».