Olga Smirnova al Teatro di San Carlo: «Ucraini e russi insieme per la pace»

Sarà la sua prima apparizione ufficiale dopo la fuga dalla Russia. Olga Smirnova è tra le protagoniste, il 4 aprile al Teatro San Carlo di Napoli, della serata di gala Ballet for Peace ideata e organizzata dall'ex primo ballerino dell'Opera di Parigi Alessio Carbone che vedrà riunite grandi etoile russe e ucraine provenienti dai maggiori teatri del mondo, come Anastasia Gurskaja, prima ballerina dell'Opera di Kiev, anche lei costretta a lasciare la capitale ucraina per il conflitto. Da pochissimi giorni prima ballerina alla National Opera & Ballet di Amsterdam, Olga Smirnova danzerà in un brano tratto dal balletto Raimonda.

In scena al San Carlo anche Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru, Anastasia e Denis Matvienko, Maria Yakovkeva, Denys Cherevychko, Kateryna Shalkina, Maria Kochtkova, Oleksandr Ryabko, Timofej Andrijashenko, Katia Khaniukova, Alexey Popov, Christine Shevchenko, Ludmilla Konovaleva, Stanislav Olshanskyi. «Olga Smirnova ha accettato immediatamente il nostro invito - ha dichiarato all'Adnkronos Alessio Carbone - convinta, come noi, che nell'arte e nella vita non bisogna mai stigmatizzare i popoli. Ucraini e russi danzeranno insieme per la pace».