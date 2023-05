Orto Botanico, «Fiabe di Primavera» con l'Università Federico II il 27 e 28 maggio

Finale di stagione per la rassegna «Fiabe di Primavera» all’Orto Botanico di Napoli che, sabato 27 e domenica 28 maggio, propone gli ultimi due spettacoli scritti e diretti da Giovanna Facciolo per il meraviglioso parco napoletano.

Si comincia sabato 27, alle ore 11, con «Senza Gatto né stivali», tratto dalle opere che Perrault, Basile e i fratelli Grimm hanno dedicato al gatto più celebre della letteratura universale per l’infanzia, nell’originale adattamento a struttura itinerante interpretato dagli attori Adele Amato de Serpis, Solene Bresciani, Alessandro Esposito, Antonio Torino, con elementi scenografici di Monica Costigliola e Angelo De Tommaso e costumi di Marta Zazzaro.

Domenica 28 maggio, sempre alle ore 11, ritorna uno dei titoli più amati e longevi dell’ampia produzione realizzata per l’orto napoletano da I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II. Si tratta delle «Favole della saggezza», uno spettacolo che Giovanna Facciolo trae dalle più famose favole dedicate agli animali di grandi scrittori del passato, come Fedro, Esopo e La Fontaine. In sequenza, prendono vita i personaggi fantastici di tanti racconti - la volpe, la cicala, la formica, il lupo, l’agnello - che «Ancora oggi, attraversando i secoli e le civiltà – sottolinea la regista Giovanna Facciolo - riescono ad attrarre e divertire i piccoli spettatori, e non solo loro».

Interpreti in scena sono le attrici Annarita Ferraro e Melania Balsamo con le maschere e gli oggetti di scena di Marco Di Napoli e il commento sonoro e percussivo di Dario Mennella.

La rassegna organizzata da I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, che continuerà ancora fino all’8 giugno recuperando alcune recite scolastiche rinviate a causa del maltempo, annuncia già una nuova ripresa in autunno avviando così il suo 28 anno di attività.

Tutti gli spettacoli sono riservati a max 80 spettatori. Biglietto unico per adulti e bambini: festivi euro 8 con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 081 0330619 - 327 07 95 871.