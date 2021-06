Palazzo Reale Summer Fest, torna a “Ciascuno il Duo” in versione 2.0

Luca De Lorenzo, cantante lirico, e Ivan Dalia, pianista tornano con il loro format “A ciascuno il duo”, in versione 2.0, in concerto stasera alle 21.40 ai giardini del Palazzo Reale per “Palazzo Reale Summer Fest”, già sold-out.

Dopo aver fatto il giro di mezza Italia, con date in Toscana, Lazio, Piemonte, e dopo le decine di repliche in Campania, la terra in cui lo show è nato, lo spettacolo del “Duo” torna, in occasione della rassegna...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati