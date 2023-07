"Palcoscenico Amore Mio", torna la rassegna teatrale a Napoli

Torna, per la sua XVI edizione, “PalcoscenicoAmoreMIo”. Quest’anno si svolgerà tra Napoli, dove sarà ospitata al Teatro Instabile Napoli, e Pompei, dove troverà casa al teatro Di Costanzo-Mattiello. La rassegna, che è sia teatrale che cinematografica, è organizzata dall'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema in collaborazione con la Talentum Production di Marcello Radano e con il teatro Instabile Napoli. Sarà in scena fino al 21 luglio prossimo.

L’evento è partito il 23 e il 24 giugno.

Il 23 è stato proiettato il cortometraggio “Intrappolati tra i sogni”, e il 24 il mediometraggio “Al di là del silenzio”, entrambi al Teatro Instabile Napoli.

«La rassegna “PalcoscenicoAmoreMio”, che ha avuto inizio il 23 di giugno e si concluderà il 21 di luglio, sarà svolta tra il teatro Instabile Napoli – spiega Gianni Sallustro, proprietario e direttore artistico del teatro Instabile Napoli – e il teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei. Il 7 luglio c'è stata la prima di “Le felicissime peripezie amorose di Pullecenella Citrulo”, uno spettacolo di commedia dell'arte che ripeteremo il giorno dopo. Altro appuntamento sarà il 14 luglio al teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei con “Due mariti imbroglioni”, la cui regia è sempre curata da me ed è una vaudeville francese – genere teatrale nato in Francia sul finire del Settecento nelle cui commedie leggere alla prosa vengono alternate strofe cantate – e il 15 procederemo con “Tradimenti imperfetti”. Poi avremo a partire dal 18 di luglio, ritornando al teatro Instabile Napoli, “Il berretto a sonagli di Pirandello”».

Il teatro Instabile Napoli è stato fondato nel 1967 da Michele Del Grosso e negli anni ha visto artisti del calibro di Roberto De Simone, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Massimo Troisi, Peppe Barra, Franco Battiato, Antonello Venditti «e qui – dichiara Sallustro – si è esibito Pino Daniele! Pochi mesi fa è uscito un libro del figlio e il settimo capitolo è dedicato totalmente al teatro Instabile».

Perché “PalcoscenicoAmoreMio”? «Perché ho voluto – continua Sallustro – festeggiare con tutti i miei collaboratori l'arte della recitazione e soprattutto festeggiare i giovani che si avvicinano al palcoscenico per la prima volta, o comunque le prime volte, dopo il periodo di pandemia e quindi dare la possibilità a tantissimi attori e attrici di poter sperimentare il tutto, sperimentare la loro stessa arte».

“PalcoscenicoAmoreMio” introduce un'altra rassegna estiva del teatro Instabile il cui titolo sarà “Instabile estate”. «Abbiamo fatto un bando che è scaduto pochi giorni fa e abbiamo avuto tantissime risposte con artisti di respiro sia nazionale che internazionale. Questa ulteriore rassegna, “Instabile estate”, avrà inizio il 25 agosto e si concluderà il 25 di settembre per poi dare inizio alla stagione autunnale 2023-2024 a partire praticamente da ottobre».

Gli spettacoli appartengono a generi e filoni diversi ma collegati, e a spiegarlo è lo stesso regista. «Naturalmente tutti questi spettacoli – conclude Sallustro – sono frutto di uno studio fatto per portare generi totalmente diversi. Spazziamo dalla vaudeville francese alla commedia dell'arte, al teatro impegnato con Pirandello all'Off-Broadway. Abbiamo così voluto far sperimentare a tutti questi giovani attori generi teatrali totalmente diversi. Questo ci sta dando delle grandi soddisfazioni».

Gli spettacoli hanno inizio alle ore 20, l’ingresso è gratuito ma su prenotazione.