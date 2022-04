Paolo Caiazzo al teatro Cortese: “Terroni si nasce”, uno spettacolo tra recitazione e musica

Nuovo appuntamento al teatro CorteSe dei Colli Aminei, dove, sabato 9 aprile alle ore 21:00 e domenica 10 aprile alle ore 18:30 andrà in scena “Terroni si nasce”, lo spettacolo di teatro-canzone di e con Paolo Caiazzo. In scena con il popolare artista ed autore anche Emidio Ausiello alle percussioni, Franco Ponzo alla chitarra, Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica e Roberto Giangrande al contrabbasso.

APPROFONDIMENTI LO SPETTACOLO Napoli, al Teatro Cortese «L’Isistrata - lo sciopero del... LO SPETTACOLO Al Teatro Cortese dei Colli Aminei in scena Lalla Esposito e Massimo... LO SPETTACOLO Teatro Cortese, in scena «Silvia ed i suoi colori» di...

Con leggerezza ed il supporto dei musicisti, Paolo Caiazzo nello spazio di viale del Capricorno gestito da Anna Sciotti, racconta in scena la sua Meridionalità. Monologhi, poesie e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi ed i suoi difetti. Ma non solo Sud: anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, vizi e manie dei nostri tempi ma sempre con la filosofia che la nostra terra ci ha regalato.