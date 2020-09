Parco archeologico dei Campi Flegrei, tre grandi classici ​alle Terme romane di Baia

Ricco week end di eventi quello del 18, 19 e 20 settembre al Parco archeologico dei Campi Flegrei.



Per la rassegna di eventi estivi il Parco in Maschera, l’Associazione Il Pozzo e il Pendolo presenterà alle Terme romane di Baia, tre spettacoli ispirati a tre grandi classici (inizio per tutti alle 18): il 18 settembre andrà in scena “La verità in maschera. Uno, nessuno e centomila”, di Luigi Pirandello con Paolo Cresta; il 19 settembre sarà la volta di “La verità in maschera. Il gioco segreto”, di Elsa Morante con Rosaria de Cicco; e il 20 settembre concluderà “La verità in maschera. L’amore ha più stanze di un bordello”, di Gabriel Garcia Marquez con Rosalba Di Girolamo, Giacinto Piracci, Giulio Martino.



Sabato 19 e domenica 20 saranno dedicati anche ad attività per famiglie e bambini: alla Piscina Mirabilis di Bacoli si terrà un laboratorio di lavorazione dell'argilla con visita didattica che offrirà l'opportunità di riflettere sull'importanza del luogo e sul valore della sua recente riapertura. Le attività del sabato inizieranno alle 16:30, quelle della domenica alle 10:30.



All’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, alle ore 16 sia per il sabato che per la domenica, parte invece “Ludi romani” visita teatralizzata a cura di CoopCulture alla scoperta della figura di gladiatori. Infami ed eroi, i gladiatori incarnavano miseria e splendore della società romana, fortuna e sciagura, decretata in pochi attimi, decisivi della sopravvivenza o di una morte atroce. © RIPRODUZIONE RISERVATA