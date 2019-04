Martedì 2 Aprile 2019, 19:22

All'aprirsi del sipario una lettrice delle varie stazioni e l'apostolo Giovanni introducono gli spettatori nella Gerusalemme di 2000 anni fa, nel momento in cui Gesù percorse quel calvario per la salvezza dell'uomo. È la «Via Crucis, Via Lucis», il musical di Carlo Tedeschi, 14 stazioni con canzoni, danze e giovani ai giorni d'oggi, che s'incontrano anche con altri personaggi storici delle narrazioni evangeliche, da Maria di Nazareth a Giuseppe d'Arimatea. Passato e presente si fondono per raccontare ancora oggi la Via Crucis, la via che conduce alla luce della Risurrezione, la via dell'amore che Cristo ha sempre indicato come l'unica che riempie la vita. L'appuntamento con i ragazzi della pace è fissato per venerdì 5 e sabato 6 aprile, alle 21, presso il teatro Regina della Pace in via Plinio il vecchio, un evento prepasquale all'insegna del teatro e della musica.